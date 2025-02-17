Никола Маринанджели дебютирует в Формуле 3

Команда AIX Racing, выступающая в Формуле 3, объявила о подписании контракта с Николой Маринаджели. Итальянский гонщик, которому в мае исполнится 22 года, в прошлом сезоне выступал в кузовном чемпионате International GT Open за команду AF Corse, заняв третье место по итогам сезона.

Никола Маринанджели: «Для меня большая честь присоединиться к числу участников Формулы 3 вместе с AIX Racing.

Меня ждёт интересный вызов, принимая во внимание, что два последних года я пилотировал машины класса GT3. У меня огромная мотивация – посмотрим, что принесёт предстоящий сезон».

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