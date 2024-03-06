Украинец, соперника которого арестовали, дал прогноз на бой Джошуа – Нганну

Instagram. Владислав Сиренко

Украинский боксер Владислав Сиренко сделал прогноз на предстоящий поединок Энтони Джошуа – Франси Нганну:

«Читаю ли я новости бокса? Я слежу за поединками многих боксеров моего веса, ведь в перспективе я могу встретиться с кем-то из них в ринге.

Что касается поединка Джошуа – Нганну могу сказать, что Фьюри сделал так, что Нганнну выглядел настолько хорошо. В поединке с Джошуа этого не произойдет. Моя поддержка на стороне Энтони.

Он дисциплинированный боксер и верю, что его умения как боксера лучше и это будет решающим в этом поединке.

Но не могу не подчеркнуть физические данные Нганну и его силу удара. Это всегда будет его делать очень опасным бойцом – не важно кто его соперник», – сказал Сиренко.

Отметим, что в ночь на 6 марта Владислав должен был провести поединок против Деона Ронни Хэйла из США, однако американец был арестован.

sport.ua