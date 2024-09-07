Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю

Getty Images/Global Images Ukraine. Фредди Роуч

Легендарный американский тренер Фредди Роуч, который за карьеру тренировал именитых Майка Тайсона и Владимира Кличко, назвал лучшего боксера за всю историю.

«Я думаю, что Мухаммед Али лучший боксер в истории. Он отличный парень и хороший боксер. Он хорошо организовал свои бои, поэтому он мне нравится. Я надеюсь, что у меня будет такая же полноценная жизнь, как у него (у Роуча болезнь Паркинсона, которой болел Али). Потому что я знаю, что однажды я могу умереть так же, как и он. Посмотрим. Но, как и Али, я собираюсь прожить свою жизнь на полную… Как и он, я буду бороться до конца», – сказал Роуч.

Ранее Джошуа назвал единственного боксера, который бы победил Усика, Кличко, Майка Тайсона.

sport.ua