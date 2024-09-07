Роман Русинов проведёт этап REC за рулём Rossa LM GT

Роман Русинов 8 сентября выступит в четырехчасовом марафоне REC за рулём новой российской гоночной машины Rossa LM GT на трассе Moscow Raceway. Русинов, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость FIA WEC, многократный победитель международных гонок GT и Европейской серии Ле-Ман, будет пилотировать в составе экипажа №26 G-Drive Rossa Racing в классе GT Pro.

Концепт Rossa LM GT был представлен осенью прошлого года, а первые демонстрационные заезды состоялись на этапе REC на автодроме Игора Драйв в рамках фестиваля «Гараж Фест» в конце июля. В предстоящее воскресенье состоится полноценный гоночный дебют Rossa LM GT.

Машина, собранная в России, является среднемоторным заднеприводным суперкаром с карбоновым монококом и 5,2-литровым двигателем V10, развивающим мощность 640 л.с.

От дорожного концепт-кара гоночную версию отличают более мощные тормоза, иная конструкция подвески и секвентальная коробка передач с мгновенным переключением. Общая масса Rossa LM GT составляет 1200 кг, объём топливного бака – 80 литров.

Роман Русинов: «Всю свою карьеру я выступал на гоночных машинах зарубежного производства, но при этом активно участвовал в процессе их доводки и совершенствования. Этот опыт очень помог мне в создании этого гоночного автомобиля. Выставить на старт марафона наш абсолютно новый автомобиль – это серьезный вызов».

Дебют Rossa LM GT можно увидеть в ближайшее воскресенье как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямой трансляции, которая будет вестись на телеканале «Старт» и на странице серии REC в VK. Начало эфира в 15:00 по московскому времени. Марафон стартует в 15:30 и финиширует четыре часа спустя уже после заката.

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