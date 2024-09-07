US Open. Синнер вышел в свой второй финал Grand Slam, Фритц в пяти сетах одолел Тиафо

Результаты полуфинальных матчей на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) 7:5, 7:6(3), 6:2

Тэйлор Фритц (США, 12) – Фрэнсис Тиафо (США, 20) 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1

Янник Синнер одержал 60-ю победу в основной сетке турниров Grand Slam и во второй раз в карьере вышел в финал турнира такого уровня. Напомним, что в январе этого года итальянец стал чемпионом на Australian Open. Синнер – первый итальянский теннисист в истории US Open, который сыграет в одиночном финале. Также Янник стал первым игроком из Италии в Открытой Эре, который вышел в финал “мэйджора” больше одного раза.

Тэйлор Фритц выиграл седьмой из восьми сыгранных матчей против Фрэнсиса Тиафо и проведёт свой дебютный финал на “мэйджорах. Теннисист стал первым американцем с 2006 года, который смог выйти в финал домашнего турнира. В последний раз это удавалось Энди Роддику, который тогда проиграл Роджеру Федереру. На турнирах Grand Slam Роддик также был последним американцем в финале – в 2009 году он уступил Федереру в матче за титул на Уимблдоне.

Синнер и Фритц ранее играли друг против друга два раза: в 2021 году американец был сильнее в четвёртом круге “Мастерса” в Индиан-Уэллс, а в прошлом сезоне итальянский теннисист там же взял реванш в четвертьфинале.

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