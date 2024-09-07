ЛН. Камбек Италии во Франции, Бельгия побеждает Израиль после неприятного первого тайма

“Ле Бле” начали очень рано, но проиграли

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Лига Наций. Группа А2

Париж. "Парк Де Пренс"

Франция – Италия 1:3

Голы: Баркола 1 – Димарко 30, Фраттези 51, Распадори 74

Франция: Маньян, Клаусс (Кунде 78), Салиба, Конате, Т. Эрнандес, Канте (Заир-Эмери 77), Ю. Фофана (М. Коне 58), Гризманн (М. Тюрам 77), Олисе (Дембеле 58), Мбаппе, Баркола

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори (Буонджорно 71), Камбиазо, С. Риччи, Тонали, Фраттези (Удоджи 62), Димарко (Брешианини 81), Лоренцо Пеллегрини (Распадори 46), Ретеги (Кен 81)

Предупреждения: М. Коне 60 – Ретеги 49

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Две очень нервные сборные. После Евро, которое никто не считает положительным для обеих, что подчеркнул и Килиан Мбаппе на предматчевой пресс-конференции. С тренерами, находящимися практически на испытательном, условном сроке. Кажется, что Дидье Дешам выдохся, остался без идей, просто выхолощен, а Лучано Спаллетти еще даже не сумел повлиять на свою сборную.

Наставник "Скуадры Адзурры" все же пообещал изменения. Взял вину полностью на себя за Евро, признал, что слишком нагружал игроков информацией, тактикой, держал их в слишком большом напряжении, слишком жестком режиме, даже "нечеловечески" давил на них, "лишая ощущения красоты от игры за сборную". Что слишком много разговаривал. И слишком много изменял на ходу.

Сегодня он выпустил лишь трех игроков, из тех, кто выходил с первых минут в провальном матче 1/8 финала Евро против Швейцарии. Частично вынужденно – из-за травмы Джанлуки Скамакки, операции Николо Бареллы. Но в целом Италия хочет начать новый путь. Четкий, ясный. С тактической схемой 3-5-2, которую сильно не собирается менять. Сегодня путь начался блестяще.

В принципе, Франция также готова пробовать что-то новое. И также частично вынужденно, из-за травм Весли Фофана, Ферлана Менди, Тшуамени и Камавинги, ухода из сборной Оливье Жиру. Дешам объявил, что хочет попробовать молодежь и понимает, что это ударит по балансу, солидности команды. Но сегодня команда была уж слишком разбалансированной.

Начала она как раз впечатляюще. Наиболее быстрый гол в своей истории до этого матча Италия пропустила на 23-ей секунде против Албании на Евро-2024. На этот раз пропустила на 14-ой. Опытный Ди Лоренцо заснул с мячом, один из молодежи, Баркола, забивший уже четыре мяча с начала сезона за местный "Пари Сен-Жермен", прорвался слева и переиграл вратаря.

Италия ответила ударом головой Фраттези в перекладину. Хотя в целом в первой четверти матча ей было очень тяжело. Часто даже не получалось выйти со своей половины поля, и Франция чувствовала себя очень комфортно. Доннарумме пришлось отбивать удары Мбаппе и Олисе, еще одного новичка.

С началом второй четверти матча гости начали просыпаться. Уже сами прессинговали, хорошо переходили на половину поля соперника. И довольно быстро забили красивый гол. Пас справа налево, латераль Димарко отдал назад, Тонали, игравший впервые после десяти месяцев дисквалификации, вернул ему пяткой, и Федерико смачно пробил слета почти в дальнюю "девятку".

Далее Баркола метров с 18-ти пробил хитро низом и чуть не попал в угол. Но в целом Италия уже чувствовала себя вполне комфортно. А в начале второго тайма – еще комфортнее. Атака с численным большинством завершилась слишком слабым ударом Распадори. А вот еще одна после перехвата в центре поля – прострелом справа форварда Ретеги и замыканием в падении полузащитника Фраттези.

Франция начала прессинговать, итальянцам было трудно в собственной штрафной. Но в итоге они справлялись. А еще и контратаковали через совершенно провальный центр поля соперника. Маньян спас от удара головой Фраттези с углового. Дембеле слета, без помех, пробил в сторону аута. А затем пас Риччи справа налево, замена Удоджи отдает замене Распадори, Салиба мог успеть к мячу, но заснул – и 1:3.

Далее удары Дембеле и Мбаппе отбивал Доннарумма, а Коне издали низом чуть не попал, но ощущения, что Франция способна спасти этот матч, уже не было.

Впервые с финала Чемпионата Мира-2022 Франция пропускает трижды в одном матче. А дома в официальном матче – впервые с 1999-го года. Впервые проигрывает дома в официальном матче с июня 2022-го. Первое поражение дома от Италии с 1954-го года. И, что хуже, чем поражение – разобранная игра после первой четверти матча, особенно – в центре поля.

А Италия выступила после этой сложной первой четверти отлично. Проявив характер, который давно не проявляла. Еще и показав умный, солидный футбол. Это не футбол Спаллетти, но его обещания построить что-то ясное, четкое и эффективное после провального Евро начинают сбываться уже с первого матча.

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Венгрия. Дебрецен. "Надьердей Стадион"

Бельгия – Израиль 3:1

Голы: Де Брюйне 21, 52 (пен.), Тилеманс 48 – Кастань 36 (автогол)

Нереализованный пенальти: Опенда 56 (вратарь)

Бельгия: Кастеельс, Кастань, Фаес, Теат, Де Куйпер (Дебаст 64), Онана, Тилеманс (Энгельс 74), Лукебакио (Бакайоко 82), Де Брюйне, Доку (Дюранвиль 74), Опенда (Де Кетеларе 64)

Израиль: Джерафи, Гендельман (Ревиво 63), Шломо, Нахмиас, Йехезкель, Абу Фани (Джабер 68), Лави, Гроппер (Давид 64), Глух (Дор Перец 63), Халайли, Соломон (Д. Битон 88)

Предупреждения: Де Брюйне 77 – Абу Фани 33

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Бельгия также сильно нервничает после провального Евро. Ощущение, что главного тренера Доменико Тедеско не выгнали лишь по финансовым причинам. Сам он объявил, что желает попробовать молодежь и вызвал 11 игроков младших 25-ти лет, оставив вне заявки Лукаку, Витселя, Феррейру-Карраско, Троссара. А также Тибо Куртуа из-за старой ссоры. Вертонген сам ушел.

К счастью для нее, ей попался Израиль. Новичок Дивизиона А, приехавший на матч без двух лучших вратарей, двух лучших центральных защитников и лучшего бомбардира в истории сборной. Хотя и он сильно докучал в первом тайме. Играл практически на равных, если не считать владения мячом. В атаке создал даже больше. И лишь во втором все встало на свои места.

Уже на первой минуте Халайли, игрок бельгийского "Унион Сен-Жилуаз", прорвался в штрафную, и Кастеельсу пришлось отбивать. Лишь минуте к 15-ой Бельгия наконец-то начала оказывать давление. Даже сумела забить после перехвата в атаке. Доку прострелил в центр штрафной, Кевин Де Брюйне, один из лишь трех игроков стартового состава старше 27-ми лет, замкнул.

Вскоре Джерафи отбил удар Лукебакио издали. Но Израиль играл опаснее. Создав две комбинации через правый фланг. Защитник Нахмиас подал, рикошетом мяч отскочил к Халайли, тот пробил головой в Кастаня, а от того мяч полетел в ворота. Чистый розыгрыш Глуха и Соломона, и первый пробивает из центра штрафной выше.

В начале второго тайма номинальные хозяева (матч проходил на пустом стадионе в Дебрецене из соображений безопасности) уже разозлились. Опенда заработал два пенальти, причем в зонах, из которых не особо мог угрожать воротам. Второй он сам исполнил плохо, в центр, первый Де Брюйне реализовал. Также Тилеманс забил с паса Лоиса назад. Лоис еще и пробивал во вратаря.

Далее фавориты несколько успокоились. Но продолжали полностью держать игру в руках, иногда ускорялись. Де Брюйне завершил красивую комбинацию слабым ударом в центр. А израильтяне разве что забили из офсайда. Как, кстати, и в первом тайме.

Вряд ли Бельгия должна быть довольна такой игрой. Кроме начала второго тайма. Первый и вовсе был слабым, на уровне ее игры на Евро. Но хотя бы три очка в кармане. А Израиль, если судить по первому тайму, может попортить нервы всем в этой группе. Если же судить по второму – ничего подобного.

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