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Футбол

ПСЖ обязан выплатить Мбаппе 55 миллионов евро компенсации

LFP вынесла решение в пользу Мбаппе

ПСЖ обязан выплатить Мбаппе 55 миллионов евро компенсации

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Этим летом Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Но французский клуб задолжал футболисту заработную плату.

    Во время судебного заседания, которое состоялось 12 сентября, LFP вынесла решение в пользу Мбаппе, обязав "ПСЖ" выплатить игроку 55 миллионов евро долга.

    Добавим, что ранее "Пари Сен-Жермен" утверждал, что форвард согласился на отказ от средств в обмен на возможность покинуть команду как свободный агент.

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    www.ua-football.com

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