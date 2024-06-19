Черед Украины? Хорватия и Шотландия реабилитировались, подтвердив интересную статистику

Разгромное поражение в первом туре — вовсе не приговор

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В среду на Чемпионате Европы-2024 два матча завершились вничью. Встреча между Хорватией и Албанией — со счетом 2:2, а между Шотландией и Швейцарией — со счетом 1:1. Таким образом, подтвердилась интересная статистическая тенденция, которая должна вызвать оптимизм у болельщиков сборной Украины.

Напомним, что хорваты и шотландцы в первом туре группового турнира Евро-2024 проиграли с разгромным счетом. Первые — Испании со счетом 0:3, вторые — Германии со счетом 1:5. Однако во втором обе не проиграли вообще. Таким образом, семь из восьми последних сборных, разгромленных в первом туре групповых турниров Евро, не проиграли во втором туре. Трижды победив и четырежды сыграв вничью .

На Евро-2008 Италия уступила в первом туре Нидерландам со счетом 0:3, но во втором сыграла 1:1 с Румынией. Тогда же россия уступила в первом туре Испании — 1:4, но во втором переиграла Грецию — 1:0. На Евро-2012 Чехия уступила в первом туре россии со счетом 1:4, но во втором переиграла Грецию — 2:1. На Евро-2020 Турция проиграла в первом туре Италии — 0:3, а затем и во втором — Уэльсу (0:2). На Евро-2020 россия проиграла в первом туре Бельгии (0:3), но во втором переиграла Финляндию (1:0). Венгрия была разгромлена в первом туре Португалией со счетом 0:3, но во втором сыграла 1:1 с Францией.

Следует отметить, что из шести сборных, разгромные поражения которых в первом туре группового турнира Евро указаны в предыдущем абзаце, три в итоге вышли из группы.

В целом три сборные проиграли в первом туре Евро-2024 с разгромным счетом. Кроме Хорватии и Шотландии, это Украина, проигравшая Румынии со счетом 0:3. Свой второй матч на турнире украинцы проведут 21-го июня против Словакии.

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