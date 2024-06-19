Экс-чемпион мира подверг критике бой Гвоздика с Бенавидесом

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи высказал мнение о поражении украинского экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2, 16 КО) от временного чемпиона WBC в полутяжелом дивизионе Дэвида Бенавидеса (29-0, 24 КО).

«Гвоздик — это парень, который даже в бою с Бетербиевым побеждал, когда его остановили. Да, он немного старше, но с ним очень сложно выигрывать раунды. Бенавидес доминировал в первых раундах.

Впрочем, это, в конце концов, выглядело как спарринг. Бенавидес взял на себя большую инициативу, а затем сел и позволил другому парню работать. Или, может быть, мы не будем говорить, что «позволил поработать», когда устал, и другой парень смог поработать.

Бенавидеса будут критиковать, потому что нельзя каждый раз выглядеть как супермен. Он выглядел достаточно хорошо. Если убрать ожидания, то это все равно была солидная победа над хорошим бойцом», — заявил Малиньяджи.

Как известно, поединок Гвоздика с Бенавидесом завершился победой американца единогласным решением судей.

sport.ua