Всё решилось в первом тайме. Интер – Удинезе 2:0. Видеообзор матча

Фаворит изначально был ясен?
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"Интер" сразился с "Удинезе" в 1/8 финала Кубка Италии.
В первом тайме миланский клуб забил два гола, нанеся три удара по воротам. Отметились Арнаутович и Аслани.
Во втором тайме гости попытались размочить счёт, один раз ударив в створ ворот – всё осталось без изменений.
"Интер" в 1/4 финала турнира встретится с "Лацио" 5 февраля.
Кубок Италии. Милан. "Сан-Сиро".
Интер – Удинезе 2:0
Голы: Арнаутович (30), Аслани (45+2)
Видеообзор матча: