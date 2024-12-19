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Футбол

Всё решилось в первом тайме. Интер – Удинезе 2:0. Видеообзор матча

Фаворит изначально был ясен?

Всё решилось в первом тайме. Интер – Удинезе 2:0. Видеообзор матча

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Интер" сразился с "Удинезе" в 1/8 финала Кубка Италии.

    В первом тайме миланский клуб забил два гола, нанеся три удара по воротам. Отметились Арнаутович и Аслани.

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    • Во втором тайме гости попытались размочить счёт, один раз ударив в створ ворот – всё осталось без изменений.

    "Интер" в 1/4 финала турнира встретится с "Лацио" 5 февраля.

    Кубок Италии. Милан. "Сан-Сиро".

    Интер – Удинезе 2:0

    Голы: Арнаутович (30), Аслани (45+2)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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