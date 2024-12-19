Журналист Дэвид Кейн: “Ястремская может выдать феноменальный результат, который сразу привлекает внимание, но ей не хватает стабильности”

В новом эпизоде подкаста “The Mini Break” ведущий редактор Tennis.com Дэвид Кейн и автор подкаста Алекс Граскин обсудили игроков, для которых сезон 2025 года может стать переломным.



Одной из ключевых фигур этого обсуждения стала Даяна Ястремская – 24-летняя украинская теннисистка, которая, по мнению экспертов, находится на грани судьбоносных изменений в своей карьере.

“Её мощь захватывает дух”

Граскин отметил, что Даяна остаётся одной из самых зрелищных теннисисток, когда ей удаётся выйти на пик формы. «Её удары по мячу порой просто поражают. Когда Ястремская в своей лучшей форме, она – всё: теннисистка, артистка, модель, даже певица. Она буквально оживляет корт», – сказал он.

Однако концовка сезона для Даяны оказалась непростой. Она завершила 2024 год с неутешительной статистикой, проиграв 8 из своих 10 последних матчей.

“Январь станет определяющим”

Кейн и Граскин сошлись во мнении, что для Ястремской начало сезона, включая Australian Open, будет решающим. «Если она не сможет защитить очки за полуфинал в Австралии, её рейтинг может упасть ниже топ-100. Это серьёзный вызов для неё», – подчеркнул Кейн.

«Её полуфинальный прорыв на Australian Open был чем-то особенным. Я говорил с ней в Риме, и она рассказывала, что весной болела. У неё всё ещё был насморк, и она явно не была на 100%. Но потом она дошла до третьего раунда на “Ролан Гаррос” и Уимблдоне, показав себя неплохо на двух из трёх турниров Grand Slam.



Однако после Олимпиады всё пошло наперекосяк. Кто знает, как повлияли Олимпийские игры, учитывая, что она из Украины. Возможно, она ожидала большего и это сказалось на её последующих результатах. Мне кажется, этот сезон был таким, каким его и можно было ожидать от Ястремской. Один феноменальный результат. Это как Цветана Пиронкова для моего поколения миллениалов» – сказал Кейн.

Эксперты обратили внимание на то, что Ястремская уже долгое время сталкивается с серьёзными трудностями. «COVID-19 прервал её восхождение, затем был антидопинговый скандал, по итогам которого её признали невиновной, но ущерб репутации был нанесён. И, конечно, война в Украине тоже оказала огромное влияние. Всё это наложило отпечаток на её карьеру», — добавил Граскин.

“Ей не хватает стабильности”

Кейн также отметил отсутствие стабильности в игре Ястремской: «Она может выдать феноменальный результат, который сразу привлекает внимание, но ей не хватает стабильности из недели в неделю. Это не новость, мы поняли это ещё несколько лет назад».

Несмотря на все трудности, Ястремская остаётся игроком, который может удивить. «Она – как молния в бутылке. Если ей удастся собрать всё воедино, она способна на многое. Но ей нужно показать не просто вспышки таланта, а стабильные результаты хотя бы в течение шести недель», – подчеркнул Граскин.



Тем не менее, январь 2025 года даст Даяне шанс доказать, что она способна вернуться на высокий уровень. «Australian Open станет для неё моментом истины. Если она начнёт сезон успешно, это может перевернуть всё», – заключил Граскин.

Даяна Ястремская (№33 WTA) начнет новый сезон на турнире в Брисбене, после чего сыграет в Хобарте и на Australian Open.



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