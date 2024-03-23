Майами. Монфис в двух сетах выиграл свой стартовый матч на турнире, Нисикори сыграл впервые с июля прошлого года

Результаты второго игрового дня на «Мастерсе» в Майами

Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Александар Вукич (Австралия) 7:6(2), 6:3

Гаэль Монфис (Франция) — Душан Лайович (Сербия) 7:6(5), 6:4

Роман Сафиуллин (-) — Диего Шварцман (Аргентина, Q) 6:2, 6:4

Мартин Ландалусе (Испания, WC) — Жауме Мунар (Испания) 6:3, 1:6, 7:5

Алехандро Табило (Чили) — Брэндон Накашима (США, Q) 6:4, 3:6, 6:3

Янник Ганфманн (Германия) — Эмил Руусувуори (Финляндия) 6:4, 4:6, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, Q) — Эмилио Нава (США, Q) 6:3, 7:6(4)

Александр Шевченко (Казахстан) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия) 6:7(4), 7:6(4), 7:5

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Адам Уолтон (Австралия, Q) 7:5, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) 1:6, 6:3, 6:4

Себастьян Офнер (Австрия) — Кэй Нисикори (Япония, WC) 6:3, 6:4

Ласло Джере (Сербия) — Коулман Вонг (Гонконг, Q) 7:5, 7:6(3)

Квон Сун Ву (Южная Корея, PR) — Александр Мюллер (Франция) 7:6(3), 6:3

Даниэль Альтмайер (Германия) — Арольд Майо (Франция, Q) 6:2, 7:5

Алексей Попырин (Австралия) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) 6:2, 6:2

Фабиан Марожан (Венгрия) — Александар Ковачевич (США, Q) 6:3, 6:2

Гаэль Монфис третий раз сыграл против Душана Лайович, и как и в предыдущих матчах, не отдал ему ни сета. Во втором раунде француз сыграет против 34-й ракетки мира Джордана Томпсона, которому проиграл в прошлом сезоне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Мартин Ландалусе впервые выиграл матч в основной сетке турнира АТР и стал первым теннисистом 2006 года рождения, кому удалось это сделать. Свой следующий матч 18-летний испанец проведет против 17-й ракетки мира Бена Шелтона.

Экс-четвертая ракетка мира Кэй Нисикори провел свой первый матч с июля прошлого года, когда дошел до четвертьфинала на турнире в Атланте. Австриец Себастьян Офнер прервал свою серию из трех поражений и во втором круге сыграет против 21-й ракетки мира Франсиско Серундоло.

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