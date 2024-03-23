Мбаппе: Я всегда хотел выступать на Олимпийских играх

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом 25-летний игрок заявил накануне товарищеского матча с Германией.

«Я всегда хотел выступать на Олимпийских играх и мое желание не изменилось. Если я буду играть на Олимпиаде, то это будет мечтой, но если мне не разрешат, то я буду делать то, что мне скажут.Решение все еще остается за одним человеком, и он не сказал мне «да» или «нет», — рассказал Мбаппе.

Раньше сообщалось, что Реал, который еще не оформил официально переход Мбаппе, не захочет отпускать своего новичка на Олимпиаду. Евро-2024, и продлится до 11 августа.

Мбаппе — о своем будущем: Мне нечего объявлять

champion.com.ua