Формула 2: Айзек Хаджар одержал первую победу

После вчерашней квалификации Формулы 2 в Мельбурне с поула в субботнем спринте стартовал Роман Станек, 20-летний чешский гонщик команды Trident, на счету которого пока не было побед, и сегодня он получил шанс это исправить.

Рядом с ним из первого ряда гонку начинал Габриэль Бортолето, ещё более молодой бразильский дебютант Ф2 и прошлогодний чемпион Ф3, у которого, разумеется, был не менее боевой настрой. Впрочем, то же самое вполне можно было сказать обо всех гонщиках, стартовавших из первых рядов.

Однако в первые секунды гонки события развивались довольно необычным образом: сразу после старта столкнулись машины Бортолето и Хосе-Марии Марти, после чего оказались в отбойнике с правой стороны трассы . Бортолето неважно тронулся с места, его начал опережать Марти, но фактически их выбил с трассы Айзек Хаджар, стартовавший с третьей позиции и резко сместившийся вправо.

Машины Бортолето и Марти были разбиты, оба гонщика сошли, а вот Хаджар вышел в лидеры! Станек ехал вторым, на третью позицию переместился Пол Аарон, а за ним держался Зейн Мэлони, победитель двух первых гонок сезона и лидер личного зачёта. Собственно, коллизия на старте произошла прямо перед его машиной, что и позволило ему переместиться на пару позиций выше.

Разумеется, выехал автомобиль безопасности, а стюарды занялись расследованием инцидента. Пока пелотон ездил за сейфти-каром, Амори Кордил решил побывать в боксах (чего было делать не обязательно, ведь это короткая гонк и перешёл на мягкую резину.

На рестарте Хаджар сохранил лидерство, Станек – свою вторую позицию, Аарон – третью, а вот у Мэлони возникли проблемы, он ошибся, вылетел за пределы трассы и откатился сразу за пределы первой десятки.

Стюарды известили, что инцидент на старте с участием Хаджара, Бортолето и Марти будет расследован уже после финиша гонки.

К 10-му кругу Хаджар нарастил преимущество до 6,5 секунд, а вот Станек похоже, сдерживал всех остальных, и его собирались атаковать Андреа Кими Антонелли и Ричард Ферсхор, но итальянец допустил ошибку, его на большой скорости развернуло, и он зацепил машину голландца. Всё закончилось сходом обоих, трасса была усыпана обломками, и вновь выехал автомобиль безопасности. Ещё одним участником инцидента был Аарон, но он смог продолжить движение, хотя и потеряв много позиций и с повреждённым передним крылом.

Антонелли по радио сообщил команде Prema о случившемся, признав свою вину – в общем, дебютный сезон в Ф2 для одного из самых перспективных представителей молодого поколения пока складывается довольно неудачно.

На 15-м круге был дан второй рестарт, Хаджар по-прежнему лидировал, Станек ехал вторым, на третью позицию после всех инцидентов поднялся Куш Майни, а четвёртым ехал Деннис Хаугер, победитель вчерашней квалификации.

Хаджар сразу создал отрыв в 2,5 секунды, а вот Станека вовсю теснил Майни, явно претендуя на 2-ю. позицию.

На 18-м круге на 3-м секторе вновь появились жёлтые флаги, на этот раз из-за вылета в 10-м повороте дебютанта серии Джошуа Дюрксена, который всё-таки смог вернуться на трассу, хотя но в самом хвосте пелотона. Жёлтые флаги были убраны, борьба на трассе возобновилась, и Виктор Мартен за счёт лихого обгона опередил Зака О’Салливана, поднявшись на 7-ю позицию.

Хаджар уже ехал почти в пяти секундах впереди, тогда как Станек опять собрал позади себя целых поезд из машин, но Майни, как ни старался, пока не мог его опередить, хотя до финиша гонки оставалось всего два круга.

Индийца практически догнал Хаугер и на 22-м круге провёл красивый обгон по внешней траектории, поднявшись на 3-ю позицию. Затем Деннис до последнего поворота прессинговал Станека, и если бы тот допустил малейшую оплошность, наверняка бы его опередил, но Роман грамотно оборонялся и удержал вторую позицию.

Разумеется, Айзеку Хаджару, французскому гонщику молодёжной программы Red Bull, никто не мог помешать одержать первую победу в Формуле 2, хотя, конечно, интересно, что скажут стюарды по поводу его действий на старте. Но это мы узнаем только через какое-то время.

На вторую ступень подиума заслуженно поднялся Роман Станек, на третью – Деннис Хаугер, который сражался по-настоящему здорово и заработал немало очков, что позволило ему закрепиться на второй позиции в личном зачёте. Поскольку Мэлони сегодня ничего не заработал, то при удачном стечении обстоятельств уже завтра Хаугер может выйти в лидеры. Впрочем, не будем опережать события.

Результаты готовятся…

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