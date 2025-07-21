Мадридский "Реал" заинтересован в подписании ключевого полузащитника "Манчестер Сити".

Как сообщает издание Diario AS, руководство "сливочных", несмотря на значительные расходы этим летом, планирует подписать обладателя Золотого мяча 2024 года Родри, ведь они до сих пор ищут замену Тони Кроосу, который завершил карьеру в прошлом году. Считается, что 29-летний испанец является идеальным кандидатом на роль "дирижера" в команде Хаби Алонсо.

Также отмечается, что в списке "Реала" сейчас находится Николо Барелла из "Интера", Энцо Фернандес из "Челси" и Алексис Мак Аллистер из "Ливерпуля".

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Напомним, что действующий контракт Родри с "Манчестер Сити" рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

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