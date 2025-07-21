Умеет постоять за себя в драке. Кэпиталз хотят подписать вратаря-легионера

ДВТК. Янис Ворис (слева) в той самой драке в Венгрии

Как стало известно Sport.ua по инсайдерской информации, латвийский вратарь Янис Ворис может продолжить карьеру в «Киев Кэпиталз».

До начала полномасштабного вторжения рф в Украину Ворис уже защищал цвета украинского клуба – донецкого «Донбасса» (сезон-2021/22). Также в послужном списке 25-летнего голкипера есть выступления за молодежную и национальную сборную Латвии, рижское «Динамо» в КХЛ, датский «Родовре», латвийский «Мого», венгерский ДВТК и в прошлом сезоне за шотландский «Файф Флайерз», который выступает в элитном дивизионе Великобритании. Однако сезон-2024/25 у Яниса не получился, так как его команда много проигрывала и в 21 игре он заработал невысокий процент отраженных бросков – 86,5%

Латвийский вратарь Янис Ворис также запомнился яркой дракой со своим коллегой Даниэлсом Корнакером в матче чемпионата Венгрии в 2023 году, в результате чего оба получили матч-штраф (5+20) и были удалены с игры.

Напомним, что в новом сезоне «Киев Кэпиталз» планируют выступать в двух чемпионатах – украинском первенстве и открытом розыгрыше стран Балтии.

sport.ua