Хольгер Руне – о сотрудничестве с Андре Агасси: “Он видит игру совсем иначе, чем все, кого я до этого встречал”

Датский теннисист прокомментировал свое сотрудничество с легендарным Андре Агасси накануне турнира ATP в Вашингтоне



Хольгер Руне прибыл на турнир в Вашингтоне под руководством бывшей первой ракетки мира Андре Агасси. Как выяснилось, это не начало полноценного тренерского тандема, а кратковременное менторское сотрудничество с восьмикратным чемпионом турниров Grand Slam.

“Я связался с ним еще несколько месяцев назад. Он невероятный человек, очень мудрый. И видит игру совсем иначе, чем все, кого я до этого встречал”, – поделился Руне.

Сейчас восьмая ракетка мирового рейтинга объяснил, что обратился к Агасси в момент, когда “снова почувствовал стабильность в своей игре” после периода частых смен тренеров:

“Когда постоянно меняешь тренеров, становится трудно: ты не придерживаешься единой структуры. А сейчас у меня снова четкая база, и я решил, что пришло время привлечь дополнительное мнение. Это не что-то магическое, но очень полезное. Слова Агасси были очень мудрыми, я смогу использовать их в игре.

Он – икона. Все его знают. Я смотрел шоу с ним на YouTube, когда был ребенком. А теперь получил возможность услышать его мысли из первых уст”.

Руне, который в 2022 году выиграл свой первый “Мастерс” в Париже, пережил нестабильный период после нескольких разрывов и попыток возобновить сотрудничество с Патриком Муратоглу. В промежутке он работал с Борисом Беккером и Северином Люти, а возвращение к Ларсу Кристенсену позволило ему подняться обратно в топ-10. В этом году Руне вышел в финал “Мастерса» в Индиан-Уэллс и выиграл титул ATP 500 в Барселоне, обыграв Карлоса Алькараса.

“Когда я был моложе, слушал только одно мнение – своего тренера. А со временем влияний становилось больше. Сейчас я снова с Ларсом и решил: самое время обратиться к Агасси. Посмотрим, как это сработает. Но эти три дня – только начало нашего сотрудничества. Мы остаемся на связи”.

Кроме техники, Агасси обращал внимание на ментальный аспект и темп игры Руне.

“У него был фантастический прием, и он поделился несколькими подсказками, как сделать мой еще лучше. Он разговаривал с моим тренером, объясняя, как сделать так, чтобы все на корте казалось более медленным”.

На фоне доминирования Янника Синнера и Карлоса Алькараса, которые поделили между собой последние семь “мэйджеров”, Руне видит себя среди тех, кто способен бросить им вызов.

“Эта разница в уровне кажется большой для кого-то, но не для всех. Я вижу себя очень близко. Мой пик – очень высокий. Нужно только стать более стабильным и не стремиться каждый раз играть ярко, чтобы их победить.

Моя цель всегда была стать первым номером. Она остается такой, и я верю, что это возможно. Но также понимаю, что нужно изменить определенные вещи. Именно поэтому я обратился к Андре.

Да, я уже побеждал Карлоса, Янника и Новака. Это придает уверенности. Но одно дело – обыграть, а совсем другое – регулярно играть в финалах. Вот моя новая цель”.

btu.org.ua