“От неё очень плохо пахнет”. Четвертая ракетка Великобритании принесла публичные извинения, после скандального комментария во время матча

Британская теннисистка Гарриэт Дарт (№110 WTA) принесла публичные извинения после того, как в ходе матча попросила судью на вышке сказать ее сопернице, французской теннисистке Лоис Буассон, «пользоваться дезодорантом», заявив, что та «очень плохо пахнет».



28-летняя Дарт, четвертая ракетка Великобритании, проиграла матч первого круга турнира WTA 250 в Руане, уступив 0:6, 3:6 обладательнице wild card. Во время смены сторон во втором сете судейский микрофон зафиксировал обращение Дарт к арбитру:

«Вы не могли бы сказать ей, чтобы она пользовалась дезодорантом?» — обратилась британка к судье. «Потому что запах… Пожалуйста, скажите ей, чтобы она пользовалась дезодорантом. От неё очень плохо пахнет».

На тот момент Буассон находилась у задней линии корта и, судя по всему, не услышала этих слов.

Позднее Дарт, занимающая 110-е место в рейтинге WTA, опубликовала извинение в Instagram Stories:

«Я хочу извиниться за сказанное мною сегодня на корте. Это были слова, сказанные сгоряча, о которых я искренне сожалею. Это не то, каким образом я хочу себя проявлять, и я полностью беру на себя ответственность. У меня большое уважение к Лоис и тому, как она сегодня боролась. Я извлеку уроки из этой ситуации и пойду дальше».

WTA, как сообщается, была проинформирована об инциденте и, вероятно, рассмотрит эту ситуацию.

21-летняя Лоис Буассон отреагировала на эту ситуацию с юмором: она опубликовала в сторис отредактированное фото, где она будто бы подает мяч с баллончиком дезодоранта в руке, и отметила аккаунт бренда Dove, подписав: «Похоже, мне нужно сотрудничество».



Этот матч стал для Буассон первым выступлением на уровне WTA в сезоне. Француженка только начинает возвращение после нескольких травм и сейчас занимает 303-е место в мировом рейтинге.



btu.org.ua