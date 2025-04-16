Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО

Фото с соцсетей. Фаворит-Арена

Сегодня на рассвете русские военные свиньи нанесли массированные удары управляемыми авиабомбами и артиллерией по центральной части и жилым массивам херсонского правобережья.

Количество жертв пока неизвестно, но среди разрушенных зданий – ледовая «Фаворит-Арена» (сооружение синего цвета), которая служила домом для хоккейного «Днепра» и была базой подготовки хоккеистов и фигуристов.

Заметим, что «Фаворит-Арена» уже была под обстрелом российских оккупантов 16 июня 2023-го. Тогда объект был поврежден частично.

Фаворит-Арена. Последствия бомбардировок 16.06.2023

Ледовый стадион в Херсоне начал работать в 2009 году. Тогда же восхождение на всеукраинский уровень начала местная команда, которая несколько раз перерождалась. В сезоне-2018/19 «Днепр» стал вице-чемпионом Украины, а уже не имея возможности выступать в родном городе дважды завоевывал бронзу национального чемпионата, квартируясь в Калуше Ивано-Франковской и Одессе.

С начала российско-украинской войны оккупанты разрушили катки в Донецке, Дружковке и Краматорске Донецкой области, Северодонецке Луганской области, арены «Даффи» и «Салтовский лед» в Харькове. Под оккупацией оказались ледовые арены в Севастополе, Луганске, Мелитополе Запорожской области.

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