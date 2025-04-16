Наставник Астон Виллы прокомментировал ответный матч против ПСЖ

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери отдал должное поддержке болельщиков после сумасшедшей атмосферы на "Вилла Парк", которая помогла его команде устроить яркий камбэк против "Пари Сен-Жермен" (3:2).

"Сегодня утром мы пытались представить этот матч. После той игры в Париже, где мы хорошо соревновались, результат 1:3 немного нас расстроил, но он не менял общей картины. Мы планировали сыграть с другой тактикой, но с теми же игроками, пытаясь использовать слабые стороны соперника и нашу силу – атмосферу "Вилла Парк".

Это было невероятно для нас – с трибунами, с нашими болельщиками, с той энергией, которую они нам передают. Мы чувствуем силу здесь. Их поддержка была очень важной, когда мы проигрывали 0:2 – именно она помогла нам вернуться в игру. Мы это сделали и выиграли матч. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей, но не смогли. Тем не менее мы должны гордиться той работой, которую проделали", – сказал Эмери.