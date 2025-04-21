ЧМ по хоккею U-18. Украина потеряла лидерство. Таблица группы

ФХУ

По итогам второго игрового дня на юношеском чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A сборная Украины U-18 потеряла лидерство.

На первое место вышла сборная Дании, которая обыграла украинцев со счетом 5:1 и лидирует с шестью очками.

На второе место с 4 пунктами после разгромной победы над аутсайдером Венгрией вышел Казахстан, а Украина идет третьей. В зоне вылета остается Венгрия.

Только одна команда завоюет повышение в классе.

23 апреля Украина сыграет третий матч на турнире, соперником будет Австрия.

Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A

Дания – Украина 5:1

Австрия – Словения 4:1

Казахстан – Венгрия 4:0

sport.ua