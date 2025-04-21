ЧМ по хоккею U-18. Украина потеряла лидерство. Таблица группы

По итогам второго игрового дня на юношеском чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A сборная Украины U-18 потеряла лидерство.
На первое место вышла сборная Дании, которая обыграла украинцев со счетом 5:1 и лидирует с шестью очками.
На второе место с 4 пунктами после разгромной победы над аутсайдером Венгрией вышел Казахстан, а Украина идет третьей. В зоне вылета остается Венгрия.
Только одна команда завоюет повышение в классе.
23 апреля Украина сыграет третий матч на турнире, соперником будет Австрия.
Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A
Дания – Украина 5:1
Австрия – Словения 4:1
Казахстан – Венгрия 4:0