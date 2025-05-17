Плей-офф НХЛ. Драма в серии Торонто и Флориды – будет седьмой матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Флорида могла уже сегодня оформить третий подряд выход в финал восточной конференции НХЛ, однако на своем льду команда проиграла Торонто 0:2, пропустив две шайбы в третьем периоде.

Кленовые благодаря голам Мэттьюза и Пасиоретти, а также 22 сейвам вратаря Волла сравняли счет в противостоянии – 3:3. Для кипера это первый «сухой» матч в плей-офф.

По ходу серии Торонто вел 2:0, но затем Пантеры выиграли три кряду встречи. В финал конференции ранее уже вышла Каролина.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Флорида – Торонто 0:2

Шайбы: 46:20 Мэттьюз – 0:1, 54:17 Пасиоретти – 0:2

Вратари: Бобровский – Волл

Счет в серии 3:3

sport.ua