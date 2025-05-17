Берман: Я чувствую уверенность, это хороший признак

Оливер Берман вполне доволен работой машины Haas, на которой в этот уик-энд установлен ряд технических новинок, но дела его напарника, Эстебана Окона, идут явно хуже, и команде ещё предстоит с этим разобраться.

Оливер Берман (12-й): «День прошёл в целом позитивно. Мы привезли в Имолу технические новинки, и по ходу первой тренировки важно было выяснить, как они работают на реальной трассе, и соответствует ли их эффективность той картине, полученной на симуляторе.

Во второй сессии мы смогли выжать из машины немного больше, и, если честно, пока я вполне доволен. Сегодня мне было комфортно за рулём VF-25, я уверен, что нам удалось прибавить, так что посмотрим, как наши дела пойдут завтра.

Но результаты очень плотные, мы по-прежнему в поиске компромисса между высокой максимальной скоростью и уровнем прижимной силы, и я думаю, что об этом пойдёт речь на вечернем совещании с инженерами. Тем более что завтра ожидается изменение ветра.

Не могу с уверенностью сказать, на какие результаты мы будем способны в квалификации, но я чувствую уверенность, а обычно это хороший признак».

Эстебан Окон (20-й): «Трудная была пятница, и теперь мы должны во многом разобраться. С поведением передней части машины было много проблем, и мы уже кое-что выяснили, но вечером анализ данных телеметрии нужно продолжить. Однозначно, что-то идёт не так, как надо, и к завтрашнему дню надо всё выяснить.

Новые мягкие шины состава C6 вполне выдерживают один быстрый круг, а на длинных сериях их пока никто не проверял. По ходу гонки предстоит ещё многое выяснить, но с резиной сложностей не было. Вечером вместе с командой займёмся решением наших проблем, чтобы вернуться к работе завтра».

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