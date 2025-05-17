УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Известный британский боксер Диллиан Уайт высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Волнуют ли Усика эта вся болтовня от команды Дюбуа перед реваншем? Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует. Эти боксеры всегда в форме и их такие вещи не волнуют. Усик выиграл первый бой джебом. Дюбуа думает, что он остановил его ударом по корпусу. Одни думают одно, другие – другое», – сказал Уайт.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua