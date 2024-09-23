Connect with us
Бокс

ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли

ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Теренс Кроуфорд

21 сентября в Лондоне прошел большой вечер бокса! Большое шоу состоялось на легендарной арене Уэмбли.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

На главный бой вышли бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа – чемпион мира по версии IBF.

Поединок прогнозируемо не прошел всю дистанцию и завершился досрочно. Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.

Поединок посетили чемпионы мира – Теренс Кроуфорд и Александр Усик, которые являются приятелями. После поединка Кроуфорд в социальных сетях поделился фото с Александром Усиком и показал, что украинец ему подарил часы.

ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли

ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis