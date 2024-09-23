Окон: У нас не было скорости, чтобы претендовать на очки

В Сингапуре команда Alpine не заработала очки – Эстебан Окон финишировал тринадцатым, а Пьер Гасли – семнадцатым. Оба гонщика заявили, что скорость машины не позволяла рассчитывать на финиш в первой десятке.

Эстебан Окон (13-й): «Я хорошо стартовал, отыграл несколько мест, но у нас не было скорости, чтобы претендовать на очки, и я не удержался за машинами впереди. Мы максимизировали всё, что могли, но во время гонки не было возможностей подняться наверх.

Хорошо, что впереди будет перерыв. Мы все с нетерпением ждём небольшой отдых перед напряжёнными заключительными месяцами сезона. Нужно продолжать напряжённо работать, чтобы выжимать максимум из машины и оптимизировать всё, что только возможно».

Пьер Гасли (17-й): «Очень сложная и разочаровывающая гонка. Мы просто недостаточно быстры в данный момент. Нехватка скорости вынудила команду попробовать разные стратегии в попытке улучшить результат. Я провёл длинный первый отрезок на Medium и потерял время относительно соперников, с которыми боролся на старте. В дальнейшем план заключался в том, чтобы сдерживать соперников в надежде, что это поможет Эстебану.

Реальность такова, что три гонки назад в Зандфорте мы были девятыми, но в следующих гонках оказались далеко за пределами десятки. Нужно продолжать работать и найти возможность прибавить.

Я с нетерпением жду небольшой перерыв перед Остином, где мы полны решимости вернуть себе форму».

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