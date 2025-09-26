Команда Ferrari завершила шинные тесты в Муджелло

В пятницу в Муджелло завершились двухдневные тесты Pirelli в рамках подготовки к сезону 2026 года. Сегодня шинники работали с командой Ferrari, которую представляли Шарль Леклер и резервный гонщик Скудерии Гуаньюй Чжоу.

По планам Леклер и Чжоу должны были тестировать прототипы жёстких составов, однако дождь, иногда довольно сильный, внёс свои коррективы в программу работы на трассе. С утра Шарль проехал только 25 кругов – все на промежуточных шинах. Лучший результат монегаска на мокрой трассе – 1:34.914 секунды.

Днём Леклера за рулём модернизированной SF-25 сменил Чжоу. Китайский гонщик тоже начал тесты с промежуточных и дождевых шин, но когда асфальт достаточно подсох, перешёл на слики. Всего он проехал 75 кругов с лучшим результатом 1:22.012 секунды.

«К сожалению, погода не помогла, – прокомментировал итоги тестов руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола. – Жаль, ведь Муджелло не только прекрасная трасса, но и на ней шины подвергаются серьёзным нагрузкам, поэтому для нас было бы полезно поработать на длинных сериях кругов, чтобы оценить самые жёсткие составы.

Теперь предстоит завершить работу, проанализировав небольшое количество собранной за два дня информации, сопоставить их с данным, полученными на предыдущих тестах, и сделать необходимые выводы.

Что касается мягких составов, то у нас будут ещё два дня тестов после Гран При Мехико, чтобы выбрать финальные варианты для омологации.

Если говорить о положительных моментах, то, по крайней мере, мы смогли протестировать дождевые шины на настоящей трассе, собрав данные и идеи, которые будут полезны для среднесрочных и долгосрочных разработок.

Наконец, я хочу поблагодарить команды Haas и Ferrari за сотрудничество в течение этих двух дней».

