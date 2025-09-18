Бриаторе: Хэмилтон вернётся в борьбу за победы

Результаты Льюиса Хэмилтона в этом сезоне привели к тому, что все чаще звучат слова о том, что семикратному чемпиону мира пора завершать карьеру. Однако иного мнения придерживается Флавио Бриаторе – он считает, что под руководством Фредерика Вассёра Ferrari и Хэмилтон будут побеждать в 2026 году.

Флавио Бриаторе: «У меня и без них хватает проблем. Я был близок к Ferrari только в гараже. На самом деле никто не предлагал мне перейти в Ferrari, но когда я работал в Benetton, у меня забрали в Ferrari 12 или 13 человек – начиная с Михаэля Шумахера.

Лука ди Монтедземоло был и остаётся отличным управленцем с экстраординарными способностями лидера, но даже ему пришлось пять лет ждать побед. Это сложная задача, но рано или поздно Фредерик Вассёр решит проблемы. Он хороший человек, но сегодня в Формуле 1 очень сложная борьба – семь машин разделяют две десятых. В этом году есть только одна по-настоящему конкурентоспособная команда – McLaren.

В следующем году всё изменится, и мы тоже будем бороться за подиум. Вот увидите, с новыми машинами Хэмилтон вернётся в борьбу за победы. Он всегда великолепен».

