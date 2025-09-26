Пекин. Даяна Ястремская против Джессики Боусас Манейро во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начинает выступление на турнире WTA 1000 в Китае. Матч второго круга против испанки Джессики Боусас Манейро откроет игровой день на Корте №4 (начало в 06:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 27/09/2025): 265/189

Призовые за карьеру: $5,953,762



Дата рождения: 24/09/2002 (23 года)

Место рождения: Галисия, Испания

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 40 (18/08/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 27/09/2025): 249/131

Призовые за карьеру: $2,206,190

H2H: 0-1

2025 | Wimbledon (GS) | трава | R3 | Боусас Манейро 6:1, 2:6, 6:3

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: BYE

Джессика Боусас Манейро

R1: Жаклин Кристиан (Румыния) 6:4, 6:0

История на турнире

Даяна Ястремская – 3/3 | Ястремская ранее играла в столице Китая три раза, и ее лучшим результатом является второй круг (2019, 2024).

Джессика Боусас Манейро – 0/1 | Боусас Манейро во второй раз выступает в Пекине. В прошлом сезоне она проиграла на старте основы.

Выступления на харде (на 27/09/2025):

Даяна Ястремская – 148/115 (15/10 в этом году)

Джессика Боусас Манейро – 93/52 (13/12 в этом году)

Котировки букмекеров:

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Пекине)

Даяна Ястремская – 31/18

Grand Slam – 6/4 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3, Wimbledon – R3, US Open – R1

WTA 1000 – 8/7 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1, Монреаль – R1, Цинциннати – R3 (снялась до матча)

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 11/4 | Хобарт – 1/4, Ноттингем – Финал, Истборн – 1/4, Гамбург – 1/2

Джессика Боусас Манейро – 25/21

Grand Slam – 6/4 | Australian Open – R2, Roland Garros – R3, Wimbledon – R4, US Open – R1

WTA 1000 – 9/6 | Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R2, Монреаль – 1/4, Цинциннати – R4

WTA 500 – 1/3 | Линц – R1, Мерида – R2, Монтеррей – R1

WTA 250 – 4/5 | Хобарт – R1, Клуж-Напока – R1, Руан – 1/4, Рабат – 1/4, Истборн – QR1

WTA 125 – 2/1 | Анталия – 1/4

United Cup – 1/1

Billie Jean King Cup – 2/1

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, П, В, П, В

Джессика Боусас Манейро – В, П, П, П, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 11/6 | Ястремская выиграла в трех из пяти предыдущих матчей против испанских теннисисток. В этом году она уступила Джессике Боусас Манейро в третьем круге Уимблдона.

Джессика Боусас Манейро – 6/8 | Боусас Манейро в текущем сезоне четыре раза играла против украинок: она уступила Элине Свитолиной в Руане и Риме, Марте Костюк в Кубке Билли Джин Кинг и победила Даяну Ястремскую на Уимблдоне.

• Даяна Ястремская сыграет 256-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 127 побед (50%).

• Джессика Боусас Манейро проведет 68-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 35 побед (52%).

• Даяна Ястремская сыграет 71-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 31 победа (44%);

• Джессика Боусас Манейро проведет 22-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 12 побед (57%);

Победительница этого матча получит 60 400 долларов призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов призовых и 35 рейтинговых очков.

