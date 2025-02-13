Марта Костюк: “Думаю, что во встрече с Гауфф я использовала в свою пользу тот момент, что у меня уже был здесь один матч”

Марта Костюк прокомментировала победу над третьей ракеткой мира Коко Гауфф во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе



“Конечно, это замечательная победа для меня. Коко – невероятный боец и теннисистка, которая уже давно находится в топ-3 рейтинга. У меня всегда тяжёлые битвы с ней, так что я очень счастлива, что одержала победу.

Я думаю, что я использовала в свою пользу тот момент, что у меня уже был здесь один матч. Я была уже немного больше знакома с условиями в то время, когда для нее это был ее первый матч на турнире. Я уже говорила, что в этом году условия здесь немного отличаются от тех, которые были раньше. Я почувствовала это со старта матча и я точно смогла этим воспользоваться. У нее отличная подача, она также действовала вариативно, а ее бэкхенд – он всегда на высоте. Это был совсем не легкий матч, поэтому я рада, что довела дело до победы за два сета.

>>> Обзор матча Марта Костюк – Коко Гауфф в Дохе (ВИДЕО)

Как именно изменились условия? Думаю, что сами корты не сильно изменились, но мячи в этом году немного другие, если сравнивать с прошлыми годами. И ты можешь это почувствовать, особенно это чувствуется на определённых ударах. Вот почему я и говорю, что смогла воспользоваться тем фактом, что я уже сыграла здесь один матч. На самом деле это довольно сложно, я даже не могу сказать, какой же матч для меня был тяжелее, в первом круге или сегодня, если говорить именно об адаптации к условиям.

Насчет следующего матча, я думаю, я раньше играла и с Линетт, и с Френх. Они обе сложные соперницы, хорошо бегают, любят играть затяжные матчи. Они не теннисистки агрессивного стиля, как Коко, например, которая, как по мне, играет агрессивно. Так что это будет немного другой матч, потому что на этот раз фавориткой буду я. Я жду этой встречи, думаю, поединок будет замечательным, мне нравится играть с каждой из них, с каждой у меня были классные битвы. Посмотрим, как события будут развиваться в этих условиях”.

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