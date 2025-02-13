Без Усика. Названы все вероятные соперники для возвращения Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко собирается возобновить профессиональную карьеру, чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обаладателем титула в дивизионе.

Издание WBN назвало тех боксеров, которые могут выйти на ринг против украинского боксера в 2025 году:

«Кличко нацелен на молниеносный удар по чемпионству в супертяжелом весе и ждет, что будет дальше происходить в дивизионе. Победитель боя Даниеля Дюбуа против Джозефа Паркера является первым пунктом назначения и текущим фаворитом для следующего боя Кличко.

Второй вариант – победитель боя Чжан Чжилей – Агит Кабайел, которые сразятся за титул временного чемпиона мира. Александр Усик собирается завершить карьеру, поэтому один из этих боксеров станет обладателем полноценного пояса. В этом случае Владимиру есть смысл выйти на ринг ради титула WBC.

Третий вариант – реванш Кличко с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа. Известно, что Усик готов отказаться от одного из своих поясов, чтобы помочь Кличко осуществить свою мечту, оставляя Турки Аль-Шейху много возможностей воплотить эту идею в реальность. Предполагается, что «Сезон Эр-Рияда» станет площадкой для возвращения Кличко на ринге Саудовской Аравии», – сообщило издание.

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sport.ua