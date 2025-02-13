В McLaren показали машину 2025 года

McLaren стала первой командой Формулы 1, показавшей машину для сезона 2025 года.

Команда опубликовала фотографию MCL39 в камуфляжной чёрно-оранжевой раскраске, сделанной во время обкатки новинки в Сильверстоуне. Первым за руль сел Ландо Норрис, затем его сменил Оскар Пиастри.

Команда представит официальную раскраску для нового сезона на общей церемонии F1 75 Live в Лондоне 18 февраля.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Сегодняшний день – важная веха на нашем пути к борьбе за титул в сезоне 2025 года. Здорово впервые вывести на трассу новую MCL39, с которой мы будем бороться за чемпионский титул – это кульминация напряженной работы команды.



Нужно оставаться реалистами, понимая, что соперники тоже добились прогресса этой зимой. В прошлом году результаты были очень плотными, что очень хорошо для спорта. Мы считаем, что сделали ещё один шаг вперед с тех пор, как MCL38 выиграла Кубок конструкторов, но не сможем судить о расстановке сил до окончания квалификации в Австралии.



Мы в McLaren никогда не прекращаем бороться, мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть оба чемпионских кубка в Уокинг».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы рады видеть, как MCL39 сегодня впервые выехала на трассу в Сильверстоуне. В прошлом году мы стали чемпионами, но сезон показал, насколько высока конкуренция, и она останется таковой и в этом году. Мы должны сосредоточиться на борьбе в первых рядах – нас ждёт захватывающий, но невероятно сложный год.

Команда много работала, чтобы как можно лучше подготовиться к старту сезона. Мы сделали выводы из прошлогодней борьбы и используем эти знания, чтобы приблизиться к цели в этом сезоне.

Я благодарен всей команде за проделанную работу по подготовке машины к сегодняшнему дню, а также наших коллег из Mercedes HPP за сотрудничество. Теперь мы сосредоточимся на работе, чтобы максимально эффективно использовать время на тестах и подготовиться к первой сессии в Австралии».

Ландо Норрис: «Интересно впервые сесть за руль MCL39, оценить поведение новой машины на трассе ещё до начала предсезонных тестов в Бахрейне. Камуфляжная ливрея выглядит интересно, здорово, что мы можем показать этот вариант перед официальной презентацией раскраски.

Спасибо всей команде за работу, позволившую нам достичь этой цели. В этом году борьба будет напряжённой как никогда, так что нам предстоит многое сделать, чтобы оставить у себя Кубок конструкторов и побороться за титул в личном зачёте.



Я вернулся на базу команды для подготовки к предстоящему сезону, где все мы позитивны и сосредоточены на работе. Мы все с нетерпением ждем тестов в Бахрейне, где сможем поработать с машиной перед началом сезона в Австралии. Посмотрим, насколько быстры мы окажемся по сравнению с соперниками. Сезон обещает быть интересным!»



Оскар Пиастри: «Здорово впервые сесть за руль MCL39 до начала тестов в Бахрейне. Камуфляжная раскраска выглядит здорово, теперь я с нетерпением жду официальной презентации на следующей неделе.



В межсезонье я серьёзно готовился к предстоящему сезону. Борьба за лидерство обещает быть невероятно плотной, но я рад возможности сделать следующий шаг после двух сезонов в спорте. Победы в Гран При в начале карьеры привили мне вкус к успеху, теперь я хочу большего.

После блестящего выступления в 2024-м мы постараемся развить эту тенденцию в предстоящем сезоне. Большое спасибо всем на базе и на трассе за напряжённую работу».

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