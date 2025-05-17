Игрок Порту может сменить клуб в Италии

Франсишку Консейсау получил предложение от "Милана", который хочет совершить приобретение игрока на следующий сезон.

Вингер покинет туринский "Ювентус" в конце этого сезона из-за отсутствия желания "старой сеньоры" выкупать контракт португальца. "Порту", которому принадлежит Консейсау, планирует продать игрока и уже работает над этим.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Франсишку Консейсау составляет 36 миллионов евро.

Интересно, что миланский клуб возглавляет его отец — Сержиу Консейсау, ранее уже являвшийся главным тренером сына на родине, в Португалии.

www.ua-football.com