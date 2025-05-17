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Футбол

Игрок Порту может сменить клуб в Италии

Игрок Порту может сменить клуб в Италии

    • Франсишку Консейсау получил предложение от "Милана", который хочет совершить приобретение игрока на следующий сезон.

    Вингер покинет туринский "Ювентус" в конце этого сезона из-за отсутствия желания "старой сеньоры" выкупать контракт португальца. "Порту", которому принадлежит Консейсау, планирует продать игрока и уже работает над этим.

    По данным портала Transfermarkt, стоимость Франсишку Консейсау составляет 36 миллионов евро.

    Интересно, что миланский клуб возглавляет его отец — Сержиу Консейсау, ранее уже являвшийся главным тренером сына на родине, в Португалии.

    www.ua-football.com

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