Сокол усилил состав одним из лучших ассистентов чемпионата Украины

Фото Вадима Шамдана. Никита Олийнык

26-летний воспитанник харьковского хоккея, нападающий Никита Олийнык, который предыдущих два чемпионата провел в рядах «Киев Кэпиталз», подписал контракт на сезон-2025/26 с другим киевским клубом «Соколом».

Никита родился 21 июля 1998 года в Харькове. Он является питомцем местной СДЮСШОР. В сезоне-2013/14 хоккеист успел выступить за юношескую команду «Донбасса» в чемпионате рф, но вернулся в родной город и осенью 2015-го дебютировал во взрослом чемпионате Украины как игрок харьковской «Юности».

В следующем году Олийнык выступал за другой харьковский клуб «Витязь», а в 2017-2019 годах представлял харьковское «Динамо». В конце 2020-го Никита перебрался в «Кременчуг», доиграл с командой регулярку чемпионского сезона, следующий чемпионат начал в рядах «Мариуполя», а завершил как игрок «Краматорска». В 2021-м хоккеист выступал за харьковский «Рулав Одд», а в первом сезоне в условиях полномасштабной войны играл за калушский «Легион».

Два предыдущих чемпионата Никита Олийнык провел за «Киев Кэпиталз», где получил репутацию одного из лучших ассистентов украинской лиги. В частности, в 25-ти проведенных матчах регулярного чемпионата-2024/25 Никита отметился 6 голами и 25 результативными передачами, а в плей-офф, где «Кэпиталз» дошли до финала – 3 шайбами и 4 ассистами в 11 матчах.

Всего в чемпионатах Украины начиная с 2015-го Никита Олийнык сыграл 294 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 150 результативных передач.

Напомним, что первым новичком «Сокола» в межсезонье-2025 стал экс-нападающий херсонского «Днепра» Михаил Цюра.

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sport.ua