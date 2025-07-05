КЧМ. Палмейрас – Челси 1:2. Ожидаемо проблемная, но справедливая победа лондонцев

Очередное европейско-бразильское противостояние на Клубном Чемпионате Мира. Неплохая вывеска и противостояние между "Палмейрасом" и "Челси" вызвало невероятный интерес еще накануне, а центральной фигурой для обсуждения был Эстевао Виллиан, который уже как бы является игроком "Челси", однако до конца Клубного Чемпионата Мира играет за родной "Палмейрас". Сегодня он вышел на матч против будущего клуба и вышел наглядно показывать, за что его вообще подписали.

В стартовом составе "Челси" были определенные изменения из-за отсутствия Кайседо и Лавии, двух ключевых игроков центра поля. Вышел играть в опорной зоне Андрей Сантос. Ожидаемо в старте не было новичка Жоао Педро, но и без него было кому устраивать шоу.

Первый тайм прошел с преимуществом команды Энцо Марески. Лондонцы неплохо атаковали и уверенно контролировали ход матча. Вот только в этом тайме мы увидели слишком много споров и борьбы. Было видно, что матч для обоих коллективов является принципиальным. Даже Эстевао не жалел своих будущих одноклубников, шел в жесткие отборы, без всякой осторожности. Возможно, именно много фолов и споры испортили немного впечатление от первого тайма. "Палмейрас", кажется, погряз в подобной игре.

Зато "синие" чувствовали себя уверенно, уже на 16-й минуте счет открыл Коул Палмер после классной передачи из глубины от Трево Чалобы. Он вышел на ударную позицию и пробил точно в угол. Вспоминается еще хороший момент у Кристофера Нкунку, впрочем француз пробил выше ворот с выгодной позиции.

Уже во втором тайме мы увидели другой "Палмейрас". Работа над ошибками после первой половины была проделана. Очень энергично они начали новый тайм и почти сразу сравняли счет. Здесь уже включились скорость и техника, "синие" не всегда за ними успевали. По иронии судьбы, сравнял счет Эстевао Виллиан, он ударом с очень острого угла пробил под перекладину, практически без шансов для Санчеса. Казалось, что после этого они могут продолжить развивать успех, счет уже равный, однако в этот момент снова включился в игру "Челси" и это стало больше похоже на обмен атаками, инициативы уже ни у кого явной не было.

Уже после 65-й минуты на поле было явно больше видно команду Марески, они все же пытались создавать острые моменты из позиционных атак, а не из быстрых переходов. Их давление было не то чтобы сильным и соперника точно не душило, зато держало в напряжении. Забить победный гол "синим" все же немного повезло, хотя надо отметить, они на него наработали. Прострел от Мало Гюсто завершился рикошетом от защитника и дезориентировал голкипера, на которого и записали этот автогол.

До конца игры "Палмейрас" так и не смог создать что-то опасное, зато у "синих" могли забивать третий гол Жоао Педро и Мадуэке, в обоих случаях спас бразильцев Вевертон, который провел классный матч несмотря на автогол. "Челси" выходит в полуфинал, где встретится с "Флуминенсе", цвета которого защищает Тьяго Силва, старый знакомый болельщиков со "Стэмфорд Бридж", причем старый как в буквальном, так и переносном смысле.

Клубный чемпионат мира, 1/4 финала

Стадион: "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия)

Главный судья: Алиреза Фагани (Иран)

"Палмейрас" – "Челси" 1:2

Голы: Эстевао (53) – Палмер (16), Вевертон (83, автогол)

"Палмейрас": Вевертон – Гиай, Микаэл, Фукс, Вандерлан – Риос (Вейга, 86), Мартинес (Морено, 75) — Аллан (Маурисио, 67), Торрес (Паулиньо, 67), Эстевао — Роке (Лопес, 75)

"Челси": Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Сантос (Эссугу, 90+1), Фернандес — Нету (Дьюсбери-Холл, 87), Палмер, Нкунку (Мадуэке, 54) — Делап (Педро, 54)

Предупреждения: Риос (78) — Густо (41), Делап (45+2), Колвилл (86)

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