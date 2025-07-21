Экс-чемпион мира – о следующем бое Усика: «Он уже далеко не тот, что был»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко поделился мыслями о следующем бою украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО):

«С Чисорой он уже дрался, и он уже не тот Чисора, который был раньше. Он неудобный – да. Первый бой тоже был конкурентный. Но я бы лучше посмотрел на поединок с Паркером. Он хотя бы с ним не боксировал, было бы интересно. Чисору знает, а с Фьюри после двух побед не вижу смысла. Паркер сейчас на ходу, несколько важных побед получил. Лучше с ним».

Ранее Вячеслав Сенченко прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

sport.ua