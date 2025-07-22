Боруссия Менхенгладбах – Металлист 1925: прогноз на матч

22 июля в 19:00 по киевскому времени состоится международный товарищеский матч между немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха и харьковским «Металлистом 1925». Это первая очная встреча клубов, и она приковывает интерес как украинских, так и европейских болельщиков. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Трансляция будет доступна на Ютуб-канале футбольного клуба:

Что известно о Боруссии Менхенгладбах

Менхенгладбахская «Боруссия» — клуб знатный: в 1970-х годах команда играла в финале Кубка чемпионов и дважды выигрывала Кубок УЕФА. Однако в последние сезоны стабильных успехов на международной арене не было. Несмотря на это, команда сохраняет место в Бундеслиге и периодически возвращается в еврокубки. В сезоне 2019/2020, например, дошла до плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас клуб возглавляет швейцарец Герардо Сеоане. Его тренерская карьера в команде пока развивается без прорывов. В позапрошлом сезоне «Боруссия» заняла лишь 14-е место, набирая по одному очку за тур. Впрочем, к весне команда прибавила, и по итогам последнего чемпионата замкнула первую десятку с 45 очками. Вернуться в еврокубки пока не удалось.

Стоит отметить, что клуб этим летом покинул Алассан Плеа — один из ведущих игроков последних лет. Его трансфер в ПСВ принес «Боруссии» скромную компенсацию в 3 миллиона евро.

Металлист 1925: новый виток харьковской истории

Харьковский «Металлист 1925» — относительно молодой клуб, но с серьезной амбициозной базой. Любовь к футболу в этом городе сильна, и попытки возродить былую славу предпринимаются не впервые. Подъем начался с Первой лиги: весной команда уверенно оформила выход в УПЛ.

Летом в Харькове активно усиливаются. В клуб перешли Артем Шабанов и Кирилл Калюжный — футболисты, сыгравшие ключевую роль в сенсационном серебре «Александрии». Теперь тренер Младен Бартулович должен быстро встроить новичков в обновленный коллектив. Задача непростая, особенно с учетом его еще небольшого опыта работы на тренерском мостике.

Первые летние спарринги показали неоднозначные результаты, и пока команда явно в поиске своей гри.

Очные встречи и ожидания букмекеров

Для обеих команд это будет первый матч между собой. Эксперты-букмекеры прогнозируют уверенную победу немецкой команды. Коэффициенты на матч выглядят так:

победа «Боруссии М» — 1.26

ничья — 5.75

победа «Металлиста 1925» — 12.00

Тем не менее, учитывая, что команды находятся на разных этапах подготовки, возможно и более непредсказуемое развитие событий. Вероятен результативный матч — ставка на «тотал больше 2,5» оценивается коэффициентом 1.8.

Напомним, мы также писали о том, что Звезда Ниццы присоединится к саудовскому клубу.