Беллингем вырвал победу в матче против Барселоны. До Довбика – один гол. Видео

Чемпионский момент

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В матче 32-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" выдалось драматическое завершение. На первой компенсированной ко второму тайма минуте Джуд Беллингем вырвал волевую победу для мадридцев.

Англичанин запер прострел с левого фланга, пробив над тер Штегеном. Ассистентом в этом моменте выступил Лукас Васкес, который сегодня также отличился голом.

Для Беллингема этот забитый мяч стал 17-м в текущем сезоне Ла Лиги. Сейчас он занимает второе место в рейтинге бомбардиров чемпионата Испании, уступая украинцу Артему Довбику одним взятием ворот.

"Реал" благодаря победе над "Барселоной" оторвался от "блауграны" на 11 очков в турнирной таблице. До конца чемпионата осталось шесть туров.

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