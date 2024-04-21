Кубок Билли Джин Кинг. Украина остаётся в топ-20 рейтинга наций после поражение от Румынии

Опубликован обновленный рейтинг сборных Кубка Билли Джин Кинг

Украинская команда после поражения от сборной Румынии в Квалификации сохраняет за собой 18-ю позицию с результатом 662.50 очков. Осенью наши теннисистки сыграют в плей-офф за право остаться на этапе Квалификации.

ТОП-10 РЕЙТИНГА НАЦИЙ

1. Канада — 1066.25

2. Чехия — 1028.75 (+2)

3. Италия — 1028.75 (+2)

4. Австралия — 1093.32 (-2)

5. США — 935.00 (+3)

6. Испания — 922.50 (+1)

7. Швейцария — 915.00 (-4)

8. Германия — 907.50 (+2)

9. Польша — 836.25 (+8)

10. Словакия — 825.00 (+1)

…

18. УКРАИНА — 662.50 (=)

Осенью этого года в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг сыграют:

Сеяные сборные:

7 Швейцария

13 Казахстан

14 Франция

16 Словения

17 Бельгия

18 Украина

19 Бразилия

20 Мексика

Несеянные сборные:

21 Нидерланды

22 Аргентина

23 Китай

24 Австрия

25 Колумбия

26 Сербия

32 Южная Корея

33 Дания

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