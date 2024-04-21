Кубок Билли Джин Кинг. Украина остаётся в топ-20 рейтинга наций после поражение от Румынии

Опубликован обновленный рейтинг сборных Кубка Билли Джин Кинг
Украинская команда после поражения от сборной Румынии в Квалификации сохраняет за собой 18-ю позицию с результатом 662.50 очков. Осенью наши теннисистки сыграют в плей-офф за право остаться на этапе Квалификации.
ТОП-10 РЕЙТИНГА НАЦИЙ
1. Канада — 1066.25
2. Чехия — 1028.75 (+2)
3. Италия — 1028.75 (+2)
4. Австралия — 1093.32 (-2)
5. США — 935.00 (+3)
6. Испания — 922.50 (+1)
7. Швейцария — 915.00 (-4)
8. Германия — 907.50 (+2)
9. Польша — 836.25 (+8)
10. Словакия — 825.00 (+1)
…
18. УКРАИНА — 662.50 (=)
Осенью этого года в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг сыграют:
Сеяные сборные:
7 Швейцария
13 Казахстан
14 Франция
16 Словения
17 Бельгия
18 Украина
19 Бразилия
20 Мексика
Несеянные сборные:
21 Нидерланды
22 Аргентина
23 Китай
24 Австрия
25 Колумбия
26 Сербия
32 Южная Корея
33 Дания