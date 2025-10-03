Новак Джокович – о своем первом матче в Шанхае: “Не помню, когда в последний раз играл в таких условиях”

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над хорватом Марином Чиличем во втором круге “Мастерса” в Шанхае



– Сегодня вы очень хорошо подавали. Девять эйсов. В конце отыграли брейк-поинты.

– Думаю, подача была отличной. Я сделал больше эйсов, чем он, что редко случается в матчах против Марина. У него одна из лучших подач в мире. Он играл очень агрессивно. Когда он чувствует мяч, он играет настолько плоско и глубоко. Он сильный парень и имел четкий тактический план заставить меня чувствовать себя некомфортно и защищаться, и ему это удалось в первом сете. Я выбрался из проблем благодаря подаче и нескольким хорошим ударам. Но это был непростой матч для меня, без сомнения. Иногда хорошо начинать турнир именно с такого поединка.

– Сложилось ощущение, что мы вернулись назад во времени, глядя на вашу битву с Чиличем. У вас тоже было такое ощущение? И что больше всего не хватает из тех «золотых времен», когда вы играли против крупнейших своих соперников?

– Сегодня перед матчем я подумал о нашем суммарном возрасте с Марином. Вместе – 77 лет. Это немало.

– Самое возрастное противостояние в истории «Мастерсов».

– Вот, что мы имеем. Надеюсь, мы еще сыграем несколько матчей и установим новые рекорды. Но, да, думаю, мы оба сегодня выступили так, будто нам было лет на 15 меньше, и это хорошо. Мы продолжаем бросать вызов друг другу, а также молодым игрокам в Туре. В конце концов, возраст не имеет значения, когда выходишь на корт. Надо найти способ победить – вот это и есть главная цель.

– Мы сегодня общались с Хольгером Руне, он сказал, что тренировки с вами ему очень помогли.

– Я заставил его так сказать.

– С кем вы будете тренироваться завтра?

– Не знаю. Посмотрим. Возможно, снова с ним. У нас всегда очень интенсивные тренировки, и это хорошо. Иногда мы слишком сильно подталкиваем друг друга, как для тренировки. Думаю, видеть такой высокий уровень концентрации и преданности у молодого парня, как он, – это очень хорошо. Мне это нравится, потому что оно готовит меня наилучшим образом к турниру и к тому, что ждет меня в матчах.

– Как вы чувствуете себя физически в эту жару и при этом уровне влажности?

– Если честно, влажность просто сумасшедшая. Я не припомню, чтобы в Китае было настолько влажно. Не помню, когда в последний раз играл в таких условиях. Но есть как есть: одинаково для меня, для соперника и для каждого другого игрока. Надо принять это и справиться с этим. Очень много пота. Счета за стирку на этой неделе будут немалыми, но это нормально. Надеюсь, смогу и дальше держать этот уровень.



