Вашингтон. Фернандес сыграет против Пегулы за место в 1/4 финала, Саккари встретится с Наварро

Результаты матчей первого игрового дня на турнир WTA 500 в США
Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $1,064,510
Действующая чемпионка: Паула Бадоса (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Лейла Фернандес (Канада) – Майя Джоинт (Австралия) 6:3, 6:3
Виктория Мбоко (Канада, WC) – Анастасия Потапова (-) 6:2, 6:4
Магдалена Френх (Польша, 5) – Юлия Стародубцева (Украина, Q) 6:2, 6:4
Магда Линетт (Польша, 8) – Даниэль Коллинс (США) 7:5, 6:4
Мария Саккари (Греция, WC) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:3, 6:4
Лейла Фернандес за место в четвертьфинале будет бороться с лидером посева Джессикой Пегулой, которой проиграла в двух предыдущих встречах в прошлом году в Майами и Цинциннати.
Виктория Мбоко (№88 WTA) записала в свой актив четвертую победу над соперницей из топ-50.
Магда Линетт прервала серию из трех поражений и сравняла счет в очных противостояниях с Даниэль Коллинс (1-1).
Мария Саккари играет в Вашингтоне впервые с 2023 года, когда дошла здесь до полуфинала. Дальше греческая теннисистка встретится с Эммой Наварро, которую победила в их двух прошлых противостояниях в предыдущем сезоне.
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