Вашингтон. Фернандес сыграет против Пегулы за место в 1/4 финала, Саккари встретится с Наварро

Результаты матчей первого игрового дня на турнир WTA 500 в США



Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Паула Бадоса (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лейла Фернандес (Канада) – Майя Джоинт (Австралия) 6:3, 6:3

Виктория Мбоко (Канада, WC) – Анастасия Потапова (-) 6:2, 6:4

Магдалена Френх (Польша, 5) – Юлия Стародубцева (Украина, Q) 6:2, 6:4

Магда Линетт (Польша, 8) – Даниэль Коллинс (США) 7:5, 6:4

Мария Саккари (Греция, WC) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:3, 6:4

Лейла Фернандес за место в четвертьфинале будет бороться с лидером посева Джессикой Пегулой, которой проиграла в двух предыдущих встречах в прошлом году в Майами и Цинциннати.

Виктория Мбоко (№88 WTA) записала в свой актив четвертую победу над соперницей из топ-50.

Магда Линетт прервала серию из трех поражений и сравняла счет в очных противостояниях с Даниэль Коллинс (1-1).

Мария Саккари играет в Вашингтоне впервые с 2023 года, когда дошла здесь до полуфинала. Дальше греческая теннисистка встретится с Эммой Наварро, которую победила в их двух прошлых противостояниях в предыдущем сезоне.

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