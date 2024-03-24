ТМ. Франция — Германия 0:2. Хозяева Евро играют мускулами

Лучший матч «Манншафт» за пару лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Boris Streubel

Франция проиграла всего 2 матча из последних 11, и оба раза — немцам. Тенденция уже.

Сегодня "Манншафту" помог рекордно быстрый гол — Флориан Вирц блестяще пробил из-за пределов штрафной уже на 7-й секунде.

Между прочим, это лишь третий случай, когда Франция пропустила на 1-й минуте игры. Ранее такое случалось у "Ле Бле" против Нидерландов в 1923-м и Англии в 1982-м.

После гола немцы еще по инерции контролировали мяч примерно 20-25 минут, прежде чем Франция проснулась. Потащили ее вперед те, кто и должны — Дембеле съедал на фланге Миттельштадта, а Мбаппе вообще всех. Они могли и забить, но оба проиграли дуэли выдающемуся тер Штегену.

Еще в одном спорном эпизоде судья не дал пенальти на Тюраме — и на том команды ушли на перерыв.

А что было дальше? Снова гол немцев! Вирц идеально запустил в прорыв Мусиялу, тот обыграл Самба и отдал Хаверцу на пустые ворота. Красиво!

Ну, и уже при счете 2:0 немцы своего не отдали. Они даже не прижались к воротам, не отошли назад, а навязали борьбу в центре поля, где имели преимущество в классе. Кроос, Гюндоган и Андрих преподали урок футбола 17-летнему Заиру-Эмери, а Чуамени на всех разорваться не мог.

По игре Франции также сильно ударило отсутствие Гризманна. Без него связать воедино усилия Мбаппе, Дембеле и хавбеков не вышло. В то же время немцы играли разумнее, четче и могли делать счет 3:0 в конце — Самба спас Францию от позора после ударов Мюллера и Ундава.

Конечно, Дешам сделает из этого выводы — опыта у него предостаточно. Тем временем Германия наконец дала своим фанатам повод для оптимизма перед домашним Евро. То ли возвращение Крооса так сказалось, то ли еще чего, но сегодня немцы выглядели так, как привыкло старшее поколение.

Товарищеский матч. Лион. “Люмьер”

Франция — Германия — 0:2

Голы: Вирц, 1, Хаверц, 49

Франция: Самба — Кунде (Клосс, 60), Павар, Упамекано, Люка Эрнандес (Тео Эрнандес, 60) — Заир-Эмери (Камавинга, 61), Чуамени (Фофана, 74), Рабьо — Дембеле (Коло Муани, 83), Тюрам (Жиру, 61), Мбаппе

Германия: тер Штеген — Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт — Андрих, Кроос (Антон, 90) — Мусияла (Фюллькруг, 80), Гюндоган (Мюллер, 72), Вирц (Фюрих, 72) — Хаверц (Ундав, 80)

Предупреждения: Мбаппе, 69, Рабьо, 73 — Андрих, 69

www.ua-football.com