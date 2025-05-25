Фенербахче обыграл Монако в финале Евролиги-2024/25

Турецкий клуб стал победителем турнира во второй раз в своей истории

В Абу-Даби завершился финал четырех Евролиги-2024/25 — Фенербахче в решающем матче одержал победу над Монако (81:70).

По итогам стартовой четверти турецкий клуб имел отставание в два очка, но на большой перерыв уже ушел со своим преимуществом +2.

Третья четверть прошла в равной борьбе, а вот финальный отрезок матча всецело остался за Фенербахче.

Самым результативным игроком матча стал форвард турецкого клуба Найджел Хейс, которому лишь немного не хватило до дабл-дабла (23 очка и 9 подборов).

Для Фенербахче эта победа в Евролиге стала второй в истории клуба — ранее он побеждал в сезоне 2016/17. Для Монако это был дебютный выход в финал.

Евролига-2024/25. Финал

Монако — Фенербахче — 70:81 (20:18, 13:17, 18:19, 19:27)

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