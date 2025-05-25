Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, высказался о реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа и вспомнил Тайсона Фьюри.

«Усик – на другом уровне сейчас. Если бы Дюбуа дрался с кем-то другим, я бы ставил на него, здесь другая ситуация. Но Даниэль сейчас на уровне, все делает правильно, он повзрослел, не говорит много вещей.

Возвращение Фьюри? Разве для боя с Джошуа, ведь Усику он уже проигрывал, причем без шансов, а если Тайсон будет драться с Дюбуа, то Даниэль его вынесет, просто выбьет с ринга», – сказал Маккензи.

Ранее Маккензи высказался о будущем Александре Усике.

sport.ua