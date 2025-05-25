Примера. Атлетик – Барселона 0:3. Чемпионская победа

5

Оба тренера выставили фактически основные составы. Флик дал сыграть номинально третьему голкиперу – Пенье, не выходившему на поле с января. У "Атлетика" вышел в основе Нико Уильямс, который восстановился от повреждения.

На старте поединка хозяева сразу бросились в прессинг. И он чуть не принес результат. Уже на 5-й минуте Саннади замкнул головой подачу Беренгера, но перед этим был зафиксирован офсайд и гол отменен. Почти сразу Нико Уильямс пробил с линии штрафной, но мяч пролетел над перекладиной

"Барселона" выдержала стартовый натиск "Атлетика" и сама начала атаковать. Сначала Педри отдал неплохую передачу на Левандовски на линию штрафной, но Нуньес в подкате остановил прорыв Роберта, выбив мяч из под его ног.

Почти сразу же каталонцы открыли счет. Педри быстро разыграл штрафной удар на своей половине поля с Фермином Лопесом, тот выполнил разрезную передачу на опрокинувшего Симона Левандовски. 0:1. Что интересно, это был 100-й гол поляка за "Барселону" и 100-й гол "Барселоны" в текущем сезоне Примеры.

Еще через несколько минут поляк оформил дубль. Рафинья подал угловой, Унаи Гомес лишь немного задел мяч на ближней стойке и переадресовал на дальнюю, где одинокий Левандовски головой расстрелял Симона. 0:2.

Хозяева несколько минут уходили от такого шока, но постепенно начали атаковать. Де Маркос выполнил прострел с правого фланга и на ближнюю штангу набежал Саннади, однако ему помешали пробить защитники.

Ямаль пробил из-за пределов штрафной, но на пути мяча стал защитник.

Рафинья выполнил прострел с левого фланга на Лопеса на линию штрафной, но тот пробил неудачно.

В конце тайма Саннади упал на газон в штрафной в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

Первый тайм завершился закономерной победой каталонцев.

На старте второй половины игры прострел с левого фланга на Левандовски выполнил Рафинья, а тот в одно касание пробил выше ворот.

Уильямс в одно касание вывел Саннади на свидание с голкипером, но арбитр зафиксировал офсайд.

Через несколько минут Ямаль пробил с линии штрафной, но мяч пролетел рядом со стойкой.

У "Атлетика" Саннади выполнил прострел с правого фланга, мяч подобрал Уильямс и пробил мимо ворот.

В середине второго тайма стандарт на чужой половине поля заработали хозяева, Берчиче пробил головой, но мяч попал в перекладину. Почти тотчас Ямаль получил мяч от Лопеса и пробил в ближний угол, но на месте был Симон.

Лопес выполнил заброс с левого фланга на Левандовски, но тот не дотянулся до мяча.

После розыгрыша углового мяч прилетел к Хаурегисару, пробившему из-за пределов штрафной прямо в руки Пенье.

Уже в добавленное арбитром время Ольмо упал в штрафной и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. Сам пострадавший и вынес приговор ударом в левый угол ворот. 0:3.

"Барселона" на мажорной ноте завершила сезон, уверенно обыграв крепкий "Атлетик". Хозяева выглядели неплохо и заслужили минимум один забитый гол.

38-й тур Примеры.

Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"

"Атлетик" – "Барселона" 0:3

Голы: Левандовски, 14, 18, Ольмо, 90+4 (пен.)

"Атлетик": Симон – Берчиче, Передес, Нуньес (Вивиан, 62), де Маркос (Лекуэ, 89) – Хуарегисар, Руис де Галаррета (Прадос Диас, 62), Гомес (Сансет, 62) – Н. Уильямс (И. Уильямс, 80), Саннади, Беренгер.

"Барселона": Пенья – Бальде (Мартин, 81), Кубарси, Араухо (Кристенсен, 64), Гарсия – Педри (де Йонг, 81), Гави, Лопес – Рафинья (Ольмо, 64), Левандовски, Ямаль.

Предупреждение: Берчиче, 75.

www.ua-football.com