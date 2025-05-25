Дубль Макдэвида и разгром. Эдмонтон выиграл матч финала Запада НХЛ

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Состоялся третий матч финала западной конференции НХЛ между Эдмонтоном и Далласом. Ойлерз в первой встрече на своем льду выиграли 6:1 и повели в серии 2:1.

Две шайбы оформил Коннор Макдэвид, дубль на счету Зака Хаймана, три пункта набрал Райан Ньюджент-Хопкинс.

Макдэвид с 22 очками вышел на первое место в гонке бомбардиров плей-офф.

Плей-офф НХЛ. Финал Запада

Эдмонтон – Даллас 6:1

Шайбы: 14:02 Бушар – 1:0, 14:38 Макдэвид – 2:0, 35:35 Бишел – 2:1, 39:41 Макдэвид – 3:1, 43:25 Хайман – 4:1, 52:06 Хайман – 5:1, 57:40 Клингберг – 6:1

Вратари: Скиннер – Оттинджер

Эдмонтон ведет в серии 2:1

sport.ua