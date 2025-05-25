Палоу выиграл Indy 500 – это его первая победа на овалах

Как ни удивительно, но до 25 мая 2025 года Алекс Палоу, трёхкратный чемпион IndyCar, ни разу не побеждал на овальных автодромах, но в воскресенье он выиграл классическую гонку Indy 500.

Это пятая победа 28-летнего испанца в шести уже состоявшихся гонках сезона и, безусловно, самая важная. Перед стартом Indy 500 Алекс, выступающий за команду Chip Ganassi Racing, заявил, что намерен бороться за победу, чего бы это ни стоило. Столь решительный настрой принёс ему успех буквально под самый финиш гонки, дистанция которой составляет 200 кругов.

На заключительном отрезке дистанции лидировал Маркус Эриксон, выигравший Indy 500 в 2022 году и финишировавший вторым в 2023-м, но Палоу всё таки удалось обогнать шведа, который боролся до самого последнего круга, и всё-таки удача была на стороне Алекса. В том числе потому, что на 200-м круге машину разбил Нолан Зигель, и гонка завершилась под жёлтыми флагами, хотя было похоже, что Маркус уже ринулся в последнюю решающую атаку.

Разумеется, в этих обстоятельствах он не успел довести задуманное до конца, и после финиша было видно, как сильно он расстроился…

Возможно, Эриксон и был главным неудачником главной гонки сезона IndyCar, но далеко не единственным. Ещё до старта машину разбил опытный Скотт Маклафлин, хотя его считали одним из фаворитов; в боксах команды Ed Carpenter Racing во время пит-стопа Алекса Росси начался пожар, а Роберт Шварцман, который неделю назад сенсационным образом выиграл поул, по ходу гонки, заезжая в боксы Prema, заблокировал тормоза, сбил механиков своей команды, а также повредил носовой обтекатель и подвеску. Разумеется, всё закончилось сходом.

Но вернёмся к победителю Indy 500.

«Я не могу в это поверить! – сказал после финиша радостный Палоу. – Невероятный день, невероятная гонка! Сегодня были моменты, когда я чувствовал, что всё неплохо складывается, но ближе к финишу не был уверен, что смогу опередить Маркуса Эриксона.

Гонка проходила с сложных условиях, расход топлива был очень высоким, но мы всё-таки довели дело до конца. И я уже потерял голос, хотя мы ещё даже не начали отмечать!..»

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