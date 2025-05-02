Шарль Леклер задумался о первой победе в сезоне

На прошлом этапе в Джидде Шарль Леклер впервые в сезоне поднялся на подиум. Результат воодушевил гонщика Ferrari, и в Майами монегаск говорил о первой победе в обозримом будущем.

Шарль Леклер: «Начало сезона получилось совсем не таким, как нам хотелось бы, но команда должна сосредоточиться на том, что ждёт нас впереди. Нужно продолжать прибавлять, как мы это делали в трёх последних гонках.

Думаю, мы уже сделали хорошие шаги в правильном направлении, и я надеюсь, что мы в обозримом будущем одержим первую победу в сезоне.

Я не чувствую, что прямо сейчас у нас есть потенциал навязать равную борьбу McLaren и Red Bull, когда они в хорошей форме, но мы должны зарабатывать максимум возможных очков, а когда в нашем распоряжении появится машина, способная побеждать, мы должны побеждать.

Учитывая всё, что я сказал, я приехал в Майами с одной целью – победить. Мы с командой сделаем для этого всё возможное».

Шарль добавил, что в этом сезоне ему пришлось серьёзно скорректировать стиль пилотирования, чтобы добиться скорости от SF-25.

«В этом году мы пошли по довольно экстремальному пути в работе с настройками, чтобы добиться большего от машины. Я довольно сильно изменил свой стиль пилотирования, чтобы он больше подходил SF-25.

Я уже семь лет выступаю в Ferrari, и некоторые особенности машины мне кажутся вполне естественными, я могу их просто не замечать. Тем не менее, я понимаю, насколько сильно мне пришлось в этом году скорректировать стиль пилотирования и использовать другие настройки просто потому, что этого требуют особенности машины».

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