Фьюри объяснил, почему трилогия с Усиком – невозможна

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри объяснил, почему трилогия с Александром Усиком невозможна.

«Знаете, я бы лучше сейчас просто отдохнул, расслабился. Я себе спокойно живу, хожу в зал и получаю от этого удовольствие.

У нас с Усиком было два замечательных боя, они были равными и близкими. Усик получил решение судей, это означает, что он действительно победил», – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua