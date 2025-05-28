Нико-Баскет объявил о возвращении Сафонова

В прошлом сезоне он выступал за Киев-Баскет

Нико-Баскет объявил о возвращении разыгрывающего Максима Сафонова.

21-летний защитник — воспитанник николаевского баскетбола. В сезоне 2022/23 он представлял Будивельник, с которым выиграл чемпионский титул Суперлиги, далее поиграл за Политехнику-Галичину.

В прошлом сезоне Сафонов выступал за Киев-Баскет (36 матчей), с которым стал серебряным призером Суперлиги. В среднем за матч Максим проводил на площадке немногим более 18 минут.

Это второе подписание николаевского клуба. Ранее стало известно, что коллектив Валентина Берестнева пролонгировал форварда Михаила Митирича.

Нико-Баскет занял третье место в регулярном чемпионате Высшей лиги-2024/25. В серии плей-офф команда Берестнева дошла до финала, где уступила Харьковским Соколам. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким анонсировал, что Нико-Баскет со следующего сезона будет выступать в Суперлиге.

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